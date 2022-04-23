Щоб донести до Путіна: Зеленський анонсував візит генсека ООН до місць катування українців

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи майбутній візит до Києва генсека ООН Антоніу Гуттереша, заявив, що держава очікує від нього на стовідсоткову підтримку. Голова держави також анонсував ймовірні відвідини генсеком місць катування українців, щоб мати точну точку зору, яку можна буде донести до президента Росії Володимира Путіна.

Президент висловив сподівання, що візит Гуттереша – "реально про допомогу, а не про політичний туризм".

Про це Зеленський сказав на пресконференції 23 квітня.

"Ми будемо зустрічати генерального секретаря, який приїде до нас. Будемо спілкуватися із ним. Мені здається, що ми зробили багато кроків, щоб і його позиція змінилася, і його позиція зміцнилася щодо підтримки України. У мене було декілька особистих зустрічей із ним. Я достатньо твердо говорив йому, що не можна мати баланс у відносинах між Україною і Росією", – розповів голова держави.

Він наголосив, що очікує на стовідсоткову підтримку від генсека ООН.

"Стовідсоткову, тому що 100% правда на нашому боці і війна у нас. Думаю, після приїзду, якщо буде час у генерального секретаря – думаю, у нього дуже поважний статус, йому обов'язково треба відвідати спочатку наші місця, де було катування і де знищили наших людей, а потім вже знайти час для "шановних з Москви", – розповів Зеленський.

"Мені здається, важливіше зрозуміти, що у нас відбувається, щоб мати точну точку зору, яку генеральний секретар може донести в Москві на зустрічі з президентом цієї держави. Тому що якщо просто приїхати в Київ і поспілкуватися – цього замало. Тому я вважаю, що перш за все треба зрозуміти, що у нас відбувається. Саме тому багатьом лідерам я пропонував завжди, якщо вони їдуть до Москви, до Російської Федерації, спочатку зрозуміти, що відбувається тут. Якщо це реально про допомогу, а не про політичний туризм. Думаю, він це побачить – і його думка відносно України ще зміцніє", – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив що передавати ту чи іншу інформацію Путіну через дружні країни не дасть бажаного результату.

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