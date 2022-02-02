"Щоб Кремль не вважав це блефом": у МЗС розповіли, що країни Європи можуть зробити для допомоги Україні

"Щоб Кремль не вважав це блефом": у МЗС розповіли, що країни Європи можуть зробити для допомоги Україні

Кулеба наголосив, що кожна країна може обрати, чим саме вона допоможе Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що нині Європа може допомогти Україні у протистоянні з агресією Росії. За його словами, європейські партнери мають можливість зробити три речі.

Про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Кожна країна може обрати, чим саме вона може допомогти: це може бути озброєння, може бути амуніція тощо. Це питання політичної волі", - сказав очільник МЗС.

За його словами, для допомоги України в боротьбі з агресією Кремля європейські партнери можуть зробити такі три речі:

Мати єдину позицію про неприйнятність вимог країни-агресорки;

Фіналізувати перелік санкцій, які чекають на Росію у разі нового вторгнення, і оприлюднити його, щоб Кремль не вважав це блефом.

Допомогти Україні у зміцненні її оборони, зокрема в сфері кібербезпеки.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку, що зброя Заходу, санкції та дипломатія - це три головних елементи у стримуванні російської агресії. Як повідомляли, Україна готова до переговорів з Росією у будь-якому можливому форматі задля дипломатичного врегулювання військового конфлікту, який на Сході розв'язала Російська Федерація. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.