Щоб не було причин для відмови: Сіммонс пояснила, що Україні треба виконати для вступу до НАТО

Україна виконала вимогу про оперативну сумісність української армії з арміями НАТО ще до початку повномасштабної війни Росії. Рішення про вступ України до НАТО пов’язане з оборонними реформами.

Про це пані посол Британії Мелінда Сіммонс заявила в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На її думку, щодо у вступі України до НАТО "є елемент політичного рішення". Але, вона також наголосила, що існує тісний зв’язок між необхідністю істотних реформ і політичним рішенням. Адже, якщо не буде прогресу у відповідних реформах, це буде дуже зручною причиною для тих, хто "менш зацікавлений у продовженні розширення кількості членів" (Альянсу. - Ред.).

Водночас Сіммонс наголосила, що ця реформа необхідна не лише для питання вступу чи не вступу України до НАТО, вона є важливою для того, щоб у майбутньому мати сильну армію.

"І, відверто кажучи, єдине, що зробила ця війна, якої ніхто не хотів, - вона показала, наскільки українські Збройні сили здатні діяти зі стандартним обладнанням НАТО. Але насправді ми це знали ще до війни. Мені шкода, що їм довелося пройти перевірку у цьому. Але ми вже знали, що проблема не в сумісності, в тому сенсі, що це вже було виконано, йшлося про інституційну реформу оборонних механізмів, оборонних закупівель, людських ресурсів оборони тощо, де, як ми всі знаємо, доведеться ще проробити багато роботи", - пояснила Сіммонс.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що самі країни-члени НАТО повинні розуміти, що їм потрібна Україна, зокрема для зміцнення східного крила Альянсу. Зеленський наголосив, якщо Україна не вистоїть у війні з Росією, то наступними стануть країни НАТО.

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