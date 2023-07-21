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Щоб не допустити спротиву: в тимчасово окупованих Олешках відбуваються обшуки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Щоб не допустити спротиву: в тимчасово окупованих Олешках відбуваються обшуки

Російські військові дуже бояться українського спротиву / Фото: Associated Press

В Олешках тривають ворожі обшуки.

Активісти руху опору "Жовта Стрічка" повідомляють, що окупанти проводять обшуки у місцевого населення.

Про вони пишуть у соціальних мережах.

Окупанти перевіряють наявність російського паспорта, запитують відомості про родичів. Таким чином окупанти чинять тиск на місцеве населення м. Олешки, бо бояться українського спротиву.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що внаслідок підриву Каховської ГЕС близько пів тисячі жителів Олешок, ймовірно, загинули, бо РФ заборонила евакуацію.

Також в Олешках окупанти забрали у місцевих човни і не випускали людей.

Легітимний міський голова Олешок Євген Рищук зазначав, що на підтопленій території – хаос, сказати, скільки людей загинули, неможливо.

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Дата публікації
Перегляди
126
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