"Щоб не платити кров'ю громадян": Кулеба закликав США і ЄС "конкретними справами" підтримати Україну

"Щоб не платити кров'ю громадян": Кулеба закликав США і ЄС "конкретними справами" підтримати Україну

Кулеба заявив, що помилки 2014 року не мають права на повторення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання, що у разі нового повномасштабного нападу РФ на Україну, країни-партнери підтримають Київ "конкретними справами" - жорсткими санкціями проти Російської Федерації.

Про це повідомив голова МЗС на брифінгу.

Кулеба заявив, що помилки 2014 року не мають права на повторення.

"Наша позиція - Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення... Ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки про дії Росії. Ми про це говоримо відверто. У мене немає жодних сумнівів ані в тому, що США підтримують нас, ані в тому, що підтримують не тільки словами, а й конкретними справами. Ані в тому, що в разі початку активних бойових дій у США і ЄС не буде іншого вибору як застосувати жорсткі санкції проти Російської Федерації", - сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що зупинити потенційне вторгнення Росії до України вдасться лише за допомогою сильного пакета стримування РФ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.