Щоб пережити зиму: Шмигаль заявив про виділення $1 млрд для України

Половина цих грошей – гранти, а решта – товари, послуги та додаткові кредити.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що країни-партнери нададуть державі близько мільярда доларів для проходження зимового періоду.

Про це очільник уряду заявив після ініційованої Україною та Францією конференції в Парижі, повідомляє "Укрінформ".

"Наш результат конференції – близько 500 мільйонів доларів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції. І ще – близько 500 мільйонів доларів у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", – розповів Шмигаль.

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Він уточнив, що Україна отримає від Франції 125 млн євро на генератори, LED-лампи та технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС. Від Іспанії – 163 одиниці різного обладнання для підстанцій, а від Канади – 50 освітлювальних веж для ремонту енергоб'єктів уночі.

"Головний підсумок дня – цілком конкретна допомога Україні, аби ми пройшли цю зиму з найменшими втратами. Створили дієву й ефективну платформу солідарності з Україною. Вона узагальнюватиме інформацію про наші потреби та забезпечить механізм миттєвої відповіді наших партнерів", – написав прем’єр у Мережі.

Нагадаємо, раніше посли країн Євросоюзу одноголосно погодили пакет фінансової допомоги для України в розмірі 18 млрд євро.

Зауважимо, що Канада вже передала Україні 15 генераторних освітлювальних веж для забезпечення роботи енергетиків у темний час доби.

За словами президента Володимира Зеленського, Україні для того, щоб пережити зиму, необхідні декілька категорій обладнання: трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки, постачання електрики з країн ЄС, більше газу та скерування спецмісій на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.

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