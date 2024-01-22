Щоб потрапити до Нью-Йорка, Лавров понад 12 годин облітав "недружні країни"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка, де візьме участь у засіданнях Ради Безпеки ООН з Близького Сходу та України.

Про це пишуть рос"ЗМІ".

Причому борт міністра закордонних справ РФ подолав відстань від Москви до США північним шляхом в обліт недружніх країн за 12 годин 45 хвилин.

Жодних непередбачених обставин під час перельоту не виникало.

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Додамо, що раніше Росія скликала засідання Радбезу ООН після атаки на хуситів в Ємені.

Нагадаємо, Росія хоче позбавити Україну одного з найважливіших союзників.

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