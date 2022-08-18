Щоб повернути полонених: Зеленський закликав генсека ООН задіяти всі механізми організації

Президент Володимир Зеленський закликав генсека ООН Антоніу Гутерреша задіяти всі механізми організації для повернення українських військовополонених на Батьківщину.

Окрім того, сторони досягли згоди про якнайшвиде скерування місії до окупованої Оленівки для встановлення фактів загибелі українських військовополонених.

Про це Зеленський сказав на пресконференції після зустрічі з генсеком ООН та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"Велику увагу приділили дуже болючому питанню – питанню захисту та звільнення українських полонених, які утримуються Росією. Закликав генерального секретаря ООН використати всі можливі заходи та задіяти всі механізми організації, щоб повернути всіх наших людей додому", – сказав український президент.

Нагадаємо, 18 серпня Ердоган разом із Зеленським та Гутеррешем зустрілися у Львові. Зокрема, президент України та генсек ООН обговорили "зернові" угоди, звільнення українських полонених, незаконну депортацію та ядерний шантаж РФ на Запорізькій АЕС.

Безпека ЗАЕС, ядерний шантаж та експорт зерна – Зеленський зустрівся з Гутеррешем та Ердоганом

Читайте також: