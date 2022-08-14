Щоб провину відчули всі: Зеленський хоче залишити росіян без віз до ЄС

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що з часом почне діяти заборона на в'їзд росіян до Євросоюзу.

Аби всі росіяни відчули відповідальність за державу-терористку, в якій вони живуть, їм усім варто заборонити в'їзд у цивілізований світ, зокрема до Євросоюзу.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський, про що він сказав у зверненні ввечері 14 серпня.

"Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається. Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Естонія вирішила закрити свої кордони для громадян Росії із шенгенськими візами.

Водночас Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсоркою тероризму та закликав країни ЄС обмежити видавання віз громадянам РФ та Білорусі.

У Єврокомісії теж прокоментували припинення видавання віз росіянам.

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