"Щоб Путін не виграв війну": Шольц пояснив мотивацію допомагати Україні

Уряд ФРН буде виважено підходити до питання постачання Україні озброєння, щоб не допустити подальшої ескалації.

Про це заявив канцлер Олаф Шольц під час «Діалогу з громадянами», - пише Укрінформ.

«Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші», - сказав Шольц.

Водночас Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в зовсім іншу війну.

Він підкреслив, що загарбницька війна Росії проти України є порушеннях усіх принципів, які Європа та світ погодили останніми десятиліттями.

«Ідеться про те, що не можна міняти кордони за допомогою сили, і ми не почнемо гортати підручники історії, аби з’ясовувати, де проходили кордони 200-300-500 років тому та говорити: це колись належало мені, і я хочу це назад. Якщо всі будуть робити так у Європі або інде у світі, ми матимемо війну ще на пару століть», - резюмував Шольц.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що Захід ніколи не визнає так звані "референдуми" про приєднання українських території до РФ.

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