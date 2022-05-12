"Щоб Путін провалив свою місію": у Британії прокоментували, чи втрутяться у війну з Росією

"Щоб Путін провалив свою місію": у Британії прокоментували, чи втрутяться у війну з Росією

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що західні країни об'єдналися, щоб допомогти Україні захиститися від вторгнення Росії, проте не планують вплутуватися в прямий конфлікт з РФ.

Мета Заходу – "щоб Путін зрештою провалив свою місію в Україні".

Про це Воллес сказав в Washington Post Live.

"Міжнародна спільнота об'єдналася заради того, щоб допомогти Україні захистити себе відповідно до міжнародного законодавства. Щоб Путін зрештою провалив свою місію в Україні. Ми не вплутувалися і не будемо вплутуватися в прямий конфлікт з Росією і російською армією", – сказав британський міністр.

Нагадаємо, раніше Воллес заявляв, що Путін не зможе досягти успіху в Україні, бо його армію розіб’ють ЗСУ.

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