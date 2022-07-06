"Щоб Росія не обстрілювала Закарпаття": Сіярто пояснив, чому Угорщина не постачає Україні зброю

Угорщина відмовилась постачати Україні західну зброю, щоб нібито не наражати на обстріли угорців, які живуть на Закарпатті.

Угорці заявили, що постачання Україні зброї нібито спровокує Росію обстрілювати Закарпаття.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю CNN.

"150 тисяч угорців мешкають у західній частині України. Очевидно, що у разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", – сказав Сіярто.

Він також заявив, що угорсько-українська частина кордону є безпечним місцем, а тому там нібито працює "Червоний Хрест". Також Сіярто побідкався, що Угорщина прийняла велику частину українських біженців, проте цю державу критикують за відмову в постачанні зброї Україні.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців з України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, і освіта для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми прийняли одне рішення: не брати участь у доставці озброєння. Чому? Тому ми є сусідніми країнами. Для нас головна мета – не бути залученими до цієї війни будь-яким чином", – сказав голова МЗС Угорщини.

Нагадаємо, спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив про начебто "психічну проблему" у президента України Володимира Зеленського, аргументуючи це тим, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Читайте також: