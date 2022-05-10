"Щоб Росії стало складно фінансувати війну": Зеленський прокоментував Дорожню карту енергетичних санкцій

Спеціальна група міжнародних експертів під головуванням директора Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкла Макфола та керівника Офісу президента Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 10 травня.

"Це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати цю війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів", – пояснив глава держави.

"Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією", – додав Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 76-го дня війни

Нагадаємо, в ОП пояснили, що Дорожня карта енергетичних санкцій деталізує тему відповідних санкцій, допомагаючи урядам і компаніям у всьому світі формувати пропозиції щодо санкційної політики проти Росії. Застосування енергетичних санкцій має підвищити вартість вторгнення до України для РФ та допомогти Українській державі захистити територіальну цілісність.

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