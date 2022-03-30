"Щоб санкції працювали ефективно": Єрмак зустрівся з експертами, які аналізуватимуть вплив обмежень

"Щоб санкції працювали ефективно": Єрмак зустрівся з експертами, які аналізуватимуть вплив обмежень

Деякі обмеження звучать як санкції, але вони зовсім не працюють, зауважив голова ОП.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 29 березня провів установчу онлайн-зустріч з групою українських і міжнародних експертів, які проаналізують реальний вплив застосованих проти Росії санкцій.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

"Санкції сьогодні видаються нашими партнерами практично щотижня. Вони є різними. Деякі з них вже почали працювати і є дуже чутливими для Росії. А деякі нібито звучать як санкції, але вони зовсім не працюють. Щодо деяких росіян уже знайшли шляхи, як їх обходити. Механізм санкцій сам по собі є дуже потужним, і наша мета – щоб санкції працювали ефективно", – сказав Єрмак.

Він додав, що необхідно вийти на темп щотижневого посилення санкційного тиску на РФ. Керівник Офісу Президента також зазначив, що не може бути й мови про скасування, зупинку чи зміну санкцій проти РФ, поки не буде припинена війна, виведені війська, держава не отримає репарації та компенсації за завдану шкоду.

Експосол США в Росії та ексрадник президента Сполучених Штатів з нацбезпеки Майкл Макфол сказав на зустрічі, що необхідно проаналізувати зроблене й домогтися того, аби щотижня впроваджувалися нові санкції проти РФ, посилюючи тиск на неї.

Екскоординатор Держдепартаменту США із санкційної політики Деніел Фрід заяв, що необхідно якомога більше зупиняти експорт російської нафти та газу й зменшити відповідні прибутки. У питанні санкційного тиску важлива динаміка та швидкість ухвалення рішень, вважає Фрід.

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма зазначив, що питання експорту нафти є найважливішим і найчутливішим, коли йдеться про ефективний тиск на Росію, і саме на ньому варто зосередитися найбільше.Шурма також наголосив, що потрібно визнати РФ державою-спонсором тероризму, адже це автоматично призведе до заборон для багатьох корпорацій не лише щодо нафти й газу.

Він також вважає важливими санкції щодо всієї політичної верхівки РФ чи людей, дотичних до політики.

Окрім того, на думку заступника голови ОП, критичною для Росії стане зупинка постачання певних хімікатів, запчастин, важливих компонентів для машинобудування, оборонної та нафтопереробної промисловості.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Данії 29 березня закликав ЄС відмовитися від російської нафти.

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