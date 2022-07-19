Щоб швидко обрати керівника НАБУ: Шмигаль доручив скликати конкурсну комісію

Шмигаль висловив сподівання, що робота конкурсної комісії з обрання очільника НАБУ "буде швидкою та результативною".

Про це прем’єр сказав на засіданні уряду.

"На доручення п Володимира Зеленського активізовано обрання керівництва антикорупційних органів в Україні. Сьогодні конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу", – нагадав Шмигаль.

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"Зі свого боку доручаю Секретаріату Кабінету міністрів України невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро. Розраховуємо, що робота комісії буде швидкою та результативною", – заявив очільник уряду.

Нагадаємо, 17 липня Зеленський закликав призначити голову САП і доручив прем'єру запустити конкурс для обрання очільника НАБУ.

19 липня стало відомо, що конкурсна комісія визначила Олександра Клименка переможцем на посаду нового керівника САП.

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