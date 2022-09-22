"Щоб у миру був шанс": Кулеба заявив, що недостатньо лише прагнення України і вказав на Росію

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив – недостатньо того, аби Україна хотіла миру. Потрібно, щоб Росія віддала пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс.

Натомість на сьогодні очевидно, що керівництво Росії прагне лише військового рішення.

Про це український дипломат сказав під час виступу на засіданні Рабезпеку ООН у Нью-Йорку 22 вересня.

Кулеба наголосив, що жодна інша країна у світі не прагне миру більше, ніж Україна. І президент Володимир Зеленський відкрито говорив про це напередодні на Генасамблеї ООН.

"Ми ніколи не хотіли нічого, крім миру та стабільного розвитку. Ми ніколи не хотіли цієї війни, це не наше рішення. Ми просто хочемо жити нормальним життям. Але недостатньо, щоб Україна хотіла миру, Росія має віддати пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс. Натомість ми бачимо, що російське керівництво прагне лише військового рішення", – виголосив голова МЗС у своїй промові.

Він додав, що російські дипломати безпосередньо сприяють своїм солдатам, адже їхня брехня підбурює воєнні злочини та прикриває їх.

"Очевидно, що єдине у сьогоднішньому виступі Росії, у цьому потоці брехні – це недоречний сленг, використаний щодо президента іншої країни, щодо президента України. Я також зауважив сьогодні, що російські дипломати біжать так швидко, як і російські солдати", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, під час цього ж виступу очільник МЗС України назвав найкращий спосіб зупинити президента РФ Володимира Путіна та звільнити окуповані території.

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