"Щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки": Трасс прийняла запрошення відвідати Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством свободи та демократії в Україні.

Про це інформує її офіс.

У своїй першій розмові з колегою після того, як вона стала прем’єр-міністром, вона повторила українському лідеру, що він має її повну підтримку, і Україна може залежати від допомоги Великої Британії в довгостроковій перспективі.

Президент Зеленський подякував прем’єр-міністру за непохитну підтримку Великої Британії та привітав її з призначенням.

Лідери обговорили необхідність зміцнення глобальної безпеки та заходи, необхідні для припинення фінансування військової машини Путіна.

"Вони висловили жаль з приводу спроб президента Росії Володимира Путіна використати енергетику як зброю, і прем’єр-міністр сказав, що надзвичайно важливо, щоб шантаж Росії не стримав Захід від того, щоб Путін зазнав поразки. Вона також підкреслила важливість забезпечення того, щоб Велика Британія та союзники продовжували будувати енергетичну незалежність", - йдеться у тесті повідомлення про спілкування лідерів держав.

Вона високо оцінила боротьбу українців за суверенітет і самовизначення і сказала, що важливо, щоб Україна досягла успіху, а Росія зазнала поразки.

Прем’єр-міністр сказала, що з нетерпінням чекає співпраці з президентом у найближчі тижні та місяці та рада прийняти запрошення відвідати президента Зеленського в Україні незабаром.

Нагадаємо, Ліз Трасс після обрання її на новий пост обіцяла, що першим, кому вона зателефонує, буде Зеленський.

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