"Щоб Україна міцно трималась 2024 року": Блінкен розповів про старання США

Держсекретар наголосив – якщо США послаблять підтримку України, тоді відкриється скринька Пандори, і Путін не зупиниться на Україні.

США зосереджені на тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, аби міцно триматись протягом 2024 року. Там працюють над тим, аби Конгрес виділив додаткове фінансування на підтримку України.

Про це в держсекретар США Ентоні Блінкен розповів в інтерв'ю виданню CNBC.

Блінкен відповів на запитання журналіста, який поцікавився, про що держсекретар розмовляв із президентом України під час зустрічі в Давосі. Так, Блінкен сказав Володимиру Зеленському, що США зосереджені на російській агресії проти України, що триває.

"І навіть поки ми говоримо, росіяни продовжують запускати ракети по українській інфраструктурі, по цивільних, по житлових будинках. Отже, ми говорили (з Зеленським – ред.) про дві речі. Ми зосереджені на тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб міцно триматись протягом 2024 року", – сказав держсекретар США.

"Ми повинні переконатися, що разом з Конгресом ми отримаємо додаткове фінансування (на підтримку України – ред.), про яке попросив президент Байден. Ми дуже важко працюємо над цим. Я твердо вірю, що в обох палатах є підтримка з боку обох партій, нам просто потрібно цього досягти", – розповів Блінкен.

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Якщо Україна не отримає грошей від США, це буде справжньою проблемою

Він також нагадав вислів американських посадовців про те, що "чарівного горщика з грошима не існує".

"Якщо ми не отримаємо цих грошей – це справжня проблема. Це справжня проблема для України. Я думаю, що це проблема для нас і нашого лідерства в усьому світі. З тих грошей, які ми просимо, 50 мільярдів доларів витрачаються просто у Сполучених Штатах. Це гроші для закупівлі товарів для оборони України, усе це зроблено в Америці. Це американські робочі місця", – розповів Блінкен.

Він також зазначив, що Росія продовжує терпіти стратегічний провал в Україні, і США "дуже зацікавлені в тому, щоб це збереглося".

"Якщо ми дозволимо, аби Путіну все зійшло з рук, якщо ми розслабимося і послабимо все, що ми робимо для України, тоді ви відкриєте скриньку Пандори, і він не зупиниться на Україні та інших", – застеріг держсекретар США.

Нагадаємо, Блінкен зустрівся з Зеленським на полях економічного форуму в Давосі 16 січня. Як повідомив президент України, сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Києвом та Вашингтоном. Зеленський наголосив на особливій важливості ППО та далекобійних спроможностей.

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