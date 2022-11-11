"Щоб Україна виграла": Спікер парламенту Молдови побажав молдовським добровольцям перемогти агресора

Політик закликав слідчі органи перевірити тих, хто воює на боці агресора.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу з трибуни побажав молдовським добровольцям, які воюють за Україну в складі "Інтернаціонального Легіону", повернутись додому живими та з перемогою над агресором.

Відповідний відеозапис із уривком промови Гросу опублікований у Мережі.

"Я хочу їм побажати, щоб вони повернулися живими додому з перемогою, і щоб Україна виграла. І дуже бажано, щоби наші слідчі органи перевірили тих, хто воює на боці агресора. А наші хлопчики – повернулись додому здоровими і з перемогою!" – заявив спікер молдовського парламенту.

Після виступу Гросу в залі пролунали аплодисменти.

Нагадаємо, 31 жовтня під час ракетного обстрілу Росії по Україні уламки ворожої ракети, яка цілила в українську ГЕС, впали на територію Молдови.

Цей інцидент президент Володимир Зеленський обговорив з лідеркою Молдови Маєю Санду.

Трохи згодом Санду заявила, що відновлення повноцінного миру в Україні буде лише тоді, коли російська армія повністю залишить територію країни.

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