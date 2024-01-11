"Щоб упередити війни в Європі": Естонія збільшить до 1,2 мільярда євро підтримку України

Естонія віддаватиме Україні 0,25% свого оборонного бюджету протягом 2024-2027 років.

Естонія не зупинятиметься у наданні допомоги Україні, тож довгостроковий внесок Таллінна від початку повномаштабної війни і до 2027 року сягатиме 1,2 млрд євро.

Про це президент Естонії Алар Каріс заявив 11 січня на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Таллінні.

В ЄС треба наростити виробництво зброї для України

Каріс наголосив, що Україна потребує більших і кращих видів озброєнь. Тож у Євросоюзі повинні збільшувати виробництва озброєнь, аби Київ отримував усе необхідне "не завтра, а вже сьогодні".

"Наші дії повинні бути спрямовані на те, аби упередити будь-які агресивні війни в Європі у майбутньому", – зазначив естонський лідер.

Естонія віддаватиме Україні 0,25% свого оборонного бюджету від 2024 до 2027 року

Він запевнив, що Естонія підтримуватиме Україну стільки, скільки триватиме війна. За словами Каріса, його країна протягом 2024-2027 років надаватиме Україні 0,25% від свого національного оборонного бюджету.

"Ми заохочуємо усі інші країни також надавати допомогу Україні стільки, скільки вони зможуть до того моменту, допоки Росія не зупинить війну", – сказав естонський президент.

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Каріс також нагадав, що в межах ЄС вже було надано підтримку Україні на суму близько 8 млрд євро. Політик переконаний, що цю підтримку слід продовжувати.

Нагадаємо, в середині грудня 2023 року уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні пакет військової допомоги на 80 млн євро.

Додамо, 10 січня президент Литви Ґітанас Науседа повідомив про надання Україні довгострокової військової допомоги на 200 млн євро.

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