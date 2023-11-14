Щоб відчували запах смерті: Франція готує 7000 українських бійців на полігоні з мертвими тваринами

До кінця року Франція підготує 7000 українських бійців у екстремальних умовах, використовуючи на полігонах рештки тварин.

Франція до кінця поточного року планує підготувати 7000 українських військових. Це відбудеться в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги нашій країні, що розпочалася ще рік тому.

Про це повідомляє Politico та Associated Press.

Від 5:30 до 20:00 шість днів на тиждень французи навчають своїх українських колег навичкам штурму окопів та ведення піхотного бою, зокрема в міській та лісовій місцевості. Як кажуть самі французькі військові, вони намагалися зробити українських воїнів "більш смертоносними і тими, кого важко вбити".

Є надія, що західна тактика допоможе Україні вийти з "глухого кута". Цей курс був адаптований у відповідь на критику українців, що він не дуже добре підходить для того типу війни, з яким ми зіткнулися у війні проти росіян. А оскільки Україна, ймовірно, має найбільший бойовий досвід серед усіх збройних сил на Заході, частина викладання тепер йде в іншому напрямку.

Одним з моментів, який критикували українці було неврахування фактору широкого застосування безпілотників.

Крім того, французькі інструктори намагалися наблизити умови навчання до реальних, тому залишили рештки мертвих тварин у комплексі бліндажів і ровів, щоб "загартувати війська до кровопролиття на полі бою".

Навчання українських військових коштує Франції близько 300 мільйонів євро, йдеться у звіті парламенту. Але французька армія також виграє від цього. Там кажуть, що це в їхніх інтересах, адже французькі підрозділи також проходять навчання, і це сприяє їхній підготовці, тож це взаємовигідна ситуація.

З самого початку ЄС планували підготувати 15 тис. солдатів. Однак тепер цифру збільшено до 35 тисяч. До навчання долучилися майже всі країни-члени ЄС. Зокрема, США підготували близько 18 тис. військових. Навчання здебільшого проходили в Німеччині. Наразі підготовку проходять ще 1000 осіб.

У Великій Британії військову підготовку пройшли 30 тис. українських військових. Солдати, крім базової підготовки зі зброєю та надання першої медичної допомоги, навчаються спеціальних військових ноу-хау.

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