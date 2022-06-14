"Щоб вигнали з НАТО": у Держдумі заявили, що Росія може "скасувати" незалежність України та країн Балтії

"Щоб вигнали з НАТО": у Держдумі заявили, що Росія може "скасувати" незалежність України та країн Балтії

Депутат Держдуми від партії Путіна "Єдина Росія" пропонує "скасувати" незалежність України та країн Балтії.

На його думку, таке рішення допоможе Росії у боротьбі з НАТО та США.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Євген Федоров, який відзначився ініціативою про "скасування" незалежності Литви, тепер пропонує ухвалити аналогічні рішення щодо України, Латвії та Естонії.

Путінський депутат заявив, що Литва, Латвія, Естонія та Україна "незаконно" вийшли зі складу Радянського союзу, а тому Росія може "скасувати" їхню незалежність. У фантазіях Федорова "військовий конфлікт" в Україні стався не через напад Росії, а через події 1991 року.

"Скасування незалежності" Литви, Латвії, Естонії та України на думку, кремлівського посадовця "допоможе Росії у боротьбі з НАТО та США". Він вважає, що за таких умов країни Балтії можуть вийти з оборонного Альянсу.

"Статут НАТО має пункт 6, за яким спірні території не можуть входити до Альянсу. Щойно території Балтії будуть визнані спірними, це стане підставою для виключення країн Балтії з НАТО", - пофантазував путінський депутат.

Раніше українці висміяли російські маразми: користувачі соціальних Мереж вибухнули жартами про відновлення історичної справедливості. Так, українці запропонувати ухвалити рішення, яким Київ вважає заснування Москви історичним непорозумінням та скасовує указ князя Київського від 1147 року, яким була заснована столиця Росії.

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