"Щоб її не довелося застосовувати": Кулеба пояснив, для чого Україні зброя

"Щоб її не довелося застосовувати": Кулеба пояснив, для чого Україні зброя

За його словами, десятки тонн оборонної зброї, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив необхідність постачання зброї від західних партнерів на тлі загрози вторгнення РФ.

Про це очільник МЗС заявив під час онлайнбрифінгу.

"Десятки тонн оборонної зброї, обладнання та боєприпасів, які сьогодні прибувають до України - це тонни аргументів, які посилюють переговорну позицію України. Як не парадоксально, вся ця зброя потрібна для того, щоб її не довелося застосовувати", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо:

Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Також про готовність надати Україні зброю та військову техніку на тлі зростання загрози з боку Росії заявила Данія.

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