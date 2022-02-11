Щоб заспокоїти союзників по НАТО: США відправлять до Польщі ще 3 000 військових – ЗМІ

Таких заходів вживають на тлі загрози вторгнення Росії до України та спільних навчань РФ і Білорусі.
У найближчі дні США відправлять до Польщі додатково 3 000 військовослужбовців, щоб спробувати заспокоїти союзників по НАТО.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на 4 американських високопосадовців.
Чергову групу відправлять у регіон на додаток до 8 500 військових США, які вже перебувають у стані бойової готовності на східному фланзі НАТО.
За інформацією посадовців, розгортання військ США в Польщі відбуватиметься з 82-ї повітряно-десантної дивізії, а не зі складу американських сил у Європі.
Нагадаємо, за добу 10 лютого до Польщі прибуло шість літаків із американськими десантниками.
Окрім того, до Польщі прибув додатковий військовий контингент збройних сил Великої Британії.
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