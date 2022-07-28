"Щодня отримуємо ці "знаки": Кулеба повідомив, чи хоче Росія переговорів

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія насправді не хоче сідати за стіл переговорів, натомість бажає далі продовжувати війну.
Про це свідчать "знаки" РФ, які вона щодня відправляє Україні у вигляді обстрілів та заяв керівництва.
Таку заяву Кулеба зробив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 28 липня.
"Ми щодня отримуємо ці "знаки" у вигляді ракетних обстрілів, у вигляді заяв керівництва Росії та найвищих посадовців про те, що треба повалити Зеленського. Нема насправді жодних сигналів. Росія хоче надалі воювати", – сказав український міністр.
Нагадаємо, 26 липня очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "всі бойові дії закінчуються за столом переговорів", а Росія нібито ніколи від цього не відмовлялася.
Речник МЗС України Олег Ніколенко розцінив готовність Росії до переговорів як прийом для зупинки контрнаступу ЗСУ.
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