"Щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично", - Шмигаль звернувся до українців

Голова уряду звернув увагу на міжнародну підтримку України.
У суботу, 12 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців на тлі повідомлень про можливе російське військове вторгнення.
Він запевнив, що "щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично". Також голова уряду закликав не піддаватися паніці, а довіряти українській армії та вірити в Україну.
Повний текст звернення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 12 лютого:
Шановні українці!
8 років ворог веде війну проти України.
8 років українські солдати боронять кордони, дипломати ведуть складні перемовини, а українці живуть із розумінням, що є небезпечний та підступний сусід, який намагається нас залякати, зламати, знищити.
Але сьогодні, на відміну від 2014-го, наша армія готова.
Вчора разом із Прем'єр-міністром Литви були на контактній лінії. Що ми почули від командування нашими Збройними Силами? Що сьогодні армія забезпечена усім необхідним — від пального до озброєння. Що Збройні Сили постійно відстежують розвиток подій. Я вкотре наголошу: армія готова давати відсіч ворогу будь-якої миті.
Війна, яка ведеться проти нас, — це не тільки солдати й зброя. Вона має багато вимірів.
Газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об’єктів інфраструктури, проплачені мітинги… Це все елементи гібридної війни.
І найстрашніший з них — дезінформація з нагнітанням паніки.
Ми живемо у світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави.
Це не 2014 рік, а 2022! Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені — сильна. Ми сьогодні економічно — сильні.
Бюджет виконується. Залишки на казначейському рахунку стабільно високі. Міжнародні резерви — 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує — давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу.
Наші міжнародні партнери показали свою підтримку не на словах, а на ділі — їхня допомога щодня підсилює нашу армію, нашу економіку, наші позиції на міжнародній арені. Такого єднання провідних демократій світу не було вже десятки років. І наш ворог це бачить. І намагається розхитати корабель зсередини: залякати нас, роз’єднати нас, українців.
Ми щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично.
Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно — не піддаватися на гібридні провокації ворога, на дезінформацію. Наша армія готова. Наша армія сильна! Наша армія мужня! Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила — сильний духом, мудрий, єдиний український народ!
Довіряйте своїй державі! Довіряйте своїй армії! Вірте в Україну!
Тільки разом ми непереможні! Слава Україні!
Нагадаємо:
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають всіх заходів із протидії агресивним діям Росії і закликають громадян зберігати спокій і консолідуватися всередині країни.
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