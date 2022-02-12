"Щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично", - Шмигаль звернувся до українців

Голова уряду звернув увагу на міжнародну підтримку України.

У суботу, 12 лютого, прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до українців на тлі повідомлень про можливе російське військове вторгнення.

Він запевнив, що "щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично". Також голова уряду закликав не піддаватися паніці, а довіряти українській армії та вірити в Україну.

Повний текст звернення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 12 лютого:

Шановні українці!

8 років ворог веде війну проти України.

8 років українські солдати боронять кордони, дипломати ведуть складні перемовини, а українці живуть із розумінням, що є небезпечний та підступний сусід, який намагається нас залякати, зламати, знищити.

Але сьогодні, на відміну від 2014-го, наша армія готова.

Вчора разом із Прем'єр-міністром Литви були на контактній лінії. Що ми почули від командування нашими Збройними Силами? Що сьогодні армія забезпечена усім необхідним — від пального до озброєння. Що Збройні Сили постійно відстежують розвиток подій. Я вкотре наголошу: армія готова давати відсіч ворогу будь-якої миті.

Війна, яка ведеться проти нас, — це не тільки солдати й зброя. Вона має багато вимірів.

Газова криза в Європі, розхитування курсу гривні, кібератаки на урядові ресурси, масові псевдомінування об’єктів інфраструктури, проплачені мітинги… Це все елементи гібридної війни.

І найстрашніший з них — дезінформація з нагнітанням паніки.

Ми живемо у світі швидкого поширення інформації, коли панічні настрої для ворога є подарунком. Саме паніка краще за танки та автомати знищує держави.

Це не 2014 рік, а 2022! Наша армія сильна, наша позиція на міжнародній арені — сильна. Ми сьогодні економічно — сильні.

Бюджет виконується. Залишки на казначейському рахунку стабільно високі. Міжнародні резерви — 29 млрд доларів. Реальних макроекономічних причин для дестабілізації курсу гривні не існує — давайте не створювати їх самі, підігруючи ворогу.

Наші міжнародні партнери показали свою підтримку не на словах, а на ділі — їхня допомога щодня підсилює нашу армію, нашу економіку, наші позиції на міжнародній арені. Такого єднання провідних демократій світу не було вже десятки років. І наш ворог це бачить. І намагається розхитати корабель зсередини: залякати нас, роз’єднати нас, українців.

Ми щодня стаємо сильнішими. Оборонно. Економічно. Політично.

Єдине, що сьогодні дійсно нам потрібно — не піддаватися на гібридні провокації ворога, на дезінформацію. Наша армія готова. Наша армія сильна! Наша армія мужня! Такими маємо бути й ми. Наші солдати мають відчути, що за ними теж стоїть сила — сильний духом, мудрий, єдиний український народ!

Довіряйте своїй державі! Довіряйте своїй армії! Вірте в Україну!

Тільки разом ми непереможні! Слава Україні!

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