Щодо Порошенка, Коломойського, Медведчука та інших підсанкційних осіб триває розслідування: в чому їх звинувачують

Всі фігуранти підозрюються у тяжких та особливо тяжких злочинах.

Офіс Генерального прокурора України проводить розлідування у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх топпосадовців, які потрапили під санкції РНБО.

Про це вони повідомили на офіційній сторінці.

Підозра п’ятому президенту України та екслідеру ОПЗЖ

У грудні 2021 року п’ятому Президенту України оголосили підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціями. Разом з ним у цьому провадженні фігурує екслідер забороненої партії "ОПЗЖ".

Їх звинувачують у тому, що у 2014-2015 роках вони у змові з вищим керівництвом рф організували постачання вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього терористичні організації "ЛНР/ДНР" отримали понад 3 млрд грн прибутку, а Україна стала енергетично залежною від РФ.

Розслідування завершили у вересні 2022 року, але сторона захисту затягує процес ознайомлення з матеріалами справи. Через це прокурори звернулися до суду з вимогою обмежити ці строки до березня 2025 року.

Розкрадання нафти та співпраця з росіянами

Окрім цієї справи, колишнього нардепа та лідера "ОПЗЖ" судять за державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 111, 438 КК України).

Його звинувачують у сприянні посадовцям РФ у розграбуванні українських родовищ нафти та газу у Чорному морі. Також він передав секретну інформацію про розташування військової частини і створив мережу впливу, яка мала поширювати проросійські наративи в Україні.

На даний момент в суді розглянуто більшість доказів сторони обвинувачення. Також суди наклали арешт на 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 26 автомобілів, акції компаній, а також яхту вартістю понад 150 млн євро.

Бізнесмени під слідством: розкрадання мільярдів і замовне вбивство

Відомий український бізнесмен, який перебуває під вартою, підозрюється у заволодінні понад 5,36 млрд грн фінансових установ. Частину цих коштів (4,1 млрд грн) було відмито через незаконні операції.

Окрім цього, його звинувачують у замовному вбивстві директора юридичної компанії. Замовник нібито хотів усунути потерпілого через невиконання вимог щодо анулювання рішень акціонерного товариства.

Втеча через кордон

Його бізнес-партнеру повідомлено про підозру у незаконному перетині державного кордону за допомогою підроблених документів. Він використав паспорт, оголошений втраченим у 2022 році.

Розкрадання мільйонів і злочинна організація

Ще одного відомого бізнесмена, власника банку "Фінанси та Кредит", підозрюють у розкраданні 113 млн доларів США. Кошти незаконно вивели через компанії-нерезиденти, а сам підозрюваний наразі переховується за кордоном.

Його також підозрюють у створенні злочинної організації, яка незаконно вивела з України 608 млн грн. Він оголошений у розшук, а розслідування триває.

Нагадаємо, 12 лютого 2025 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження безстрокових санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка та ще чотирьох громадян.

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