"Щось небезпечне": Байден заявив про загрозу для демократії з боку Трампа і його прихильників

Американський лідер пригадав слова Трампа про те, що Конституція дає йому право "робити все, що заманеться на посаді президента".

Президент США Джо Байден попередив про загрози для демократії у Штатах, зокрема, і в разі перемоги на наступних виборах Дональда Трампа, а також з боку його прихильників.

Свої заяви американський лідер зробив під час виступу в Аризоні 28 вересня, повідомляє CNN.

Байден заявив, що "зараз в Америці відбувається щось небезпечне". Він пригадав про екстремістський рух MAGA, " який не поділяє основні переконання нашої демократії".

"Немає сумнівів, що Республіканською партією сьогодні керують і залякують республіканські екстремісти MAGA. Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо", – застеріг президент США.

Він також звернув увагу на слова Трампа про те, що Конституція дає йому право "робити все, що заманеться на посаді президента". Американський лідер наголосив, що навіть жартома ніколи не чув про таке. Байден натякнув і на нещодавні слова Трампа про страту генерала Марка Міллі, якого скандальний політик звинуватив у зраді. Президент США зазначив, що після цих слів мовчання республіканців було "оглушливим".

"Я вірю у вільні та чесні вибори і мирне передавання влади. Я вірю, що в Америці немає місця – жодного, жодного, жодного – політичному насильству", – сказав американський лідер.

До слова, у Великій Британії запевнили, що підтримуватимуть Україну незалежно від результатів президентських виборів у США.

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