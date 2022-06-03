"Щойно Путін помре": Арестович розповів, чого варто очікувати після смерті диктатора

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у президента РФ Володимира Путіна справді рак та низка інших недуг. На думку Арестовича, після смерті російського диктатора його оточення певний час ще брехатиме народу і викладатиме заздалегідь записані відеоролики.

Радник голови президентського офісу вказав, що знав про захворювання Путіна ще 2020 року, та сказав, що московські лікарі можуть продовжити життя голови Кремля ще на якийсь час.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 3 червня.

"Я думаю, що у РФ, як у СРСР, немає досвіду і немає протокольних інституцій, які дозволяють безболісно пройти смерть вождя", – сказав радник голови ОП.

"Щойно Путін помре – реально хтось зіллє з прислуги Путіна або "веж Кремля", почнуться обвальні процеси верхівки... Ну, можуть ще два тижні вдавати, що він живий. А найголовніше – буде поставлено запитання: а навіщо взагалі руйнувати американоцентричний світ? Думаю, ніхто у військово-політичному керівництві не в змозі буде пояснити, навіщо їм взагалі війна в Україні", ­– поділився думками Арестович.

Він запевнив, що після смерті російського диктатора політикум цієї країни зрозуміє одне – треба негайно боротися за владу і вплив. А війна в Україні в цю історію жодним чином не вписується.

Водночас радник керівника ОП не впевнений, що в такому разі війна завершиться негайно, проте щонайменше російські війська зменшать інтенсивність атак. Тоді, на думку Арестовича, в України різко зростуть шанси повернути Крим і Донбас.

Нагадаємо, за даними американської розвідки, Путін у квітні пройшов курс лікування від раку на пізній стадії та, ймовірно, помирає. Окрім того, на голову Кремля в березні було скоєно замах.

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