"Щойно Путін скаже": Лукашенко готовий визнати анексований Крим "російським"

Лукашенко каже, що може визнати незаконно анексований Крим "російським".

Олександр Лукашенко заявив, що офіційно визнає український Крим, який РФ незаконно анексувала, "російським", коли зрозуміє, що "у цьому є необхідність" або йому це скаже глава Кремля Володимир Путін.

Про це Лукашенко сказав він в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову, пишуть росЗМІ.

"Щойно я зрозумію, і президент (Росії - ред) мені скаже, що в цьому є необхідність", - висловився Лукашенко.

До слова, в тому ж таки інтерв'ю Олександр Лукашенко згадав про невиконану обіцянку президента Росії Володимира Путіна присвоїти йому звання полковника.

Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що Білорусь визнає незаконно анексований державою-агресором Крим російським, коли "останній російський олігарх" почне поставляти на півострів продукцію.

Крім того, нещодавно Лукашенко пригрозив повернути Україну в "лоно слов'янства" та назвав себе диктатором.

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