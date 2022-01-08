"Щойно росіяни опиняться у вашому будинку, іноді дуже важко змусити їх піти": Блінкен про ситуацію в Казахстані та Україні

"Щойно росіяни опиняться у вашому будинку, іноді дуже важко змусити їх піти": Блінкен про ситуацію в Казахстані та Україні

Він заявив про уроки нещодавньої історії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не потрібно змішувати ситуацію в Україні та Казахстані.

Так він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

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"І знову ж таки, що стосується Казахстану, я не став би змішувати ці ситуації. Є дуже специфічні драйвери того, що зараз відбувається в Казахстані, як я вже сказав, які стосуються економічних і політичних питань. І те, що там відбувається, відрізняється від Сказавши це, я думаю, що один з уроків недавньої історії полягає в тому, що, як тільки росіяни опиняться у вашому будинку, іноді дуже важко змусити їх піти", — сказав він.

Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. З 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) стали прибувати миротворчі сили.

7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. Силовики взяли під контроль вулиці найбільшого міста Алмати. Площу Республік розчистили, у будинках держорганів не залишилося жодного активіста. Звільнення далося ціною 26 убитих мітингувальників та 18 правоохоронців. Декілька людей поранили, а близько 4 тисяч забрали до відділень. Це є офіційна статистика міністерства внутрішніх справ. Чи відповідає вона дійсності – невідомо.

Що відбувається в Казахстані – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Протести у Казахстані: влада країни повідомляє про майже повне відновлення порядку | Новини світу