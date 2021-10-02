"Себе слабаком не вважаю": Лукашенко розповів, чи буде мстити Євросоюзу за санкції

"Себе слабаком не вважаю": Лукашенко розповів, чи буде мстити Євросоюзу за санкції

Він заявив, що багато років Білорусь "обходилася без ЄС і США".

Олександр Лукашенко не буде мстити Євросоюзу за санкції проти Білорусі.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

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Кореспондент CNN Метью Ченс під час розмови запитав Лукашенко, чи не використовує він мігрантів задля помстити Євросоюзу за антибілоруські санкції.

"Ви можете чимось довести, що я вирішив помститися Європейського Союзу? Мстити можуть лише слабкі люди. Вибачте за нескромність, я себе слабаком не вважаю. Не вважаю за необхідне мстити Європейського Союзу", - сказав він.

За словами Лукашенка, його країна протягом багатьох років обходилася без Євросоюзу і Сполучених Штатів. Натомість у Білорусі є Росія, Китай, Туреччина, Іран, Пакистан і Індія, яким країна готова продавати своє виробництво.

"У нас нормальні з ними відносини. Ми обходимося без вас. Без вас і без Америки. Обійдемося і в майбутньому", - наголосив Лукашенко.

Як повідомлялося, у Європейському Союзі збираються посилити візовий режим для білоруських посадовців та чиновників. Навіть власникам дипломатичних паспортів отримати візу у Євросоюзі буде значно складніше. Натомість у Брюсселі запевняють: посилення не зачепить простих білорусів. У Єврокомісії кажуть, що це реакція на дії білоруської влади, яка спричинила міграційну кризу на східних кордонах Євросоюзу.

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