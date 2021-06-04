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Секретар РНБО назвав перших 20 осіб, яких виселяють з елітних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Секретар РНБО назвав перших 20 осіб, яких виселяють з елітних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

УНІАН

Перші 20 чоловік виселяються з маєтків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці.

Державні дачі в Конча-Заспі та Пущі-Водиці найближчим часом залишать перших 20 осіб, які є колишніми посадовцями.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу 4 червня.

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"Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі залишення своїх маєтків", - сказав Данілов під час доповіді і оголосив перелік цих громадян:

  • Панасюк Олена Вікторівна,
  • Зубко Людмила Миколаївна,
  • Івченко Віктор Анатолійович,
  • Матвієнко Ольга Василівна,
  • Піскун Святослав Михайлович,
  • Юрчик Сергій Володимирович,
  • Гаврилюк Лідія Михайлівна,
  • Васюник Іван Васильович,
  • Лавринович Олександр Володимирович,
  • Череп Валерій Іванович,
  • Гайсинський Юрій Олександрович,
  • Табачник Дмитро Володимирович,
  • Петренко Микола Миколайович,
  • Макар'ян Давид Борисович,
  • Макар'ян Борис Петрович,
  • Папіш Ілля Йосипович,
  • Ільїн Олександр Ігоревич,
  • Богатирьова Раїса Василівна,
  • Семиноженко Володимир Петрович,
  • Тополов Віктор Семенович.

Данілов також уточнив, що у процесі процедурних питань сталося так, що, орендуючи об’єкти у держпідприємства, наразі державне підприємство є винним цим людям, які орендують дачі. Тобто, саме держава винна тим, хто орендує.

"Наприклад, в одної пані сьогодні залишок коштів, які винне їй підприємство, складає 11 841 002,4 грн. Одному пану залишок коштів складає 2 912 622,7 грн. Ще є люди, яким ми заборгували 3 261 064 грн", - сказав секретар РНБО.

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