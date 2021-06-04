Секретар РНБО назвав перших 20 осіб, яких виселяють з елітних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Перші 20 чоловік виселяються з маєтків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці.

Державні дачі в Конча-Заспі та Пущі-Водиці найближчим часом залишать перших 20 осіб, які є колишніми посадовцями.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу 4 червня.

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"Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі залишення своїх маєтків", - сказав Данілов під час доповіді і оголосив перелік цих громадян:

Панасюк Олена Вікторівна,

Зубко Людмила Миколаївна,

Івченко Віктор Анатолійович,

Матвієнко Ольга Василівна,

Піскун Святослав Михайлович,

Юрчик Сергій Володимирович,

Гаврилюк Лідія Михайлівна,

Васюник Іван Васильович,

Лавринович Олександр Володимирович,

Череп Валерій Іванович,

Гайсинський Юрій Олександрович,

Табачник Дмитро Володимирович,

Петренко Микола Миколайович,

Макар'ян Давид Борисович,

Макар'ян Борис Петрович,

Папіш Ілля Йосипович,

Ільїн Олександр Ігоревич,

Богатирьова Раїса Василівна,

Семиноженко Володимир Петрович,

Тополов Віктор Семенович.

Данілов також уточнив, що у процесі процедурних питань сталося так, що, орендуючи об’єкти у держпідприємства, наразі державне підприємство є винним цим людям, які орендують дачі. Тобто, саме держава винна тим, хто орендує.

"Наприклад, в одної пані сьогодні залишок коштів, які винне їй підприємство, складає 11 841 002,4 грн. Одному пану залишок коштів складає 2 912 622,7 грн. Ще є люди, яким ми заборгували 3 261 064 грн", - сказав секретар РНБО.

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