Секретар РНБО назвав перших 20 осіб, яких виселяють з елітних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Перші 20 чоловік виселяються з маєтків в Конча-Заспі і Пущі-Водиці.
Державні дачі в Конча-Заспі та Пущі-Водиці найближчим часом залишать перших 20 осіб, які є колишніми посадовцями.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на брифінгу 4 червня.
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"Ми отримали перший звіт з цього питання і можемо доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають в процедурі залишення своїх маєтків", - сказав Данілов під час доповіді і оголосив перелік цих громадян:
- Панасюк Олена Вікторівна,
- Зубко Людмила Миколаївна,
- Івченко Віктор Анатолійович,
- Матвієнко Ольга Василівна,
- Піскун Святослав Михайлович,
- Юрчик Сергій Володимирович,
- Гаврилюк Лідія Михайлівна,
- Васюник Іван Васильович,
- Лавринович Олександр Володимирович,
- Череп Валерій Іванович,
- Гайсинський Юрій Олександрович,
- Табачник Дмитро Володимирович,
- Петренко Микола Миколайович,
- Макар'ян Давид Борисович,
- Макар'ян Борис Петрович,
- Папіш Ілля Йосипович,
- Ільїн Олександр Ігоревич,
- Богатирьова Раїса Василівна,
- Семиноженко Володимир Петрович,
- Тополов Віктор Семенович.
Данілов також уточнив, що у процесі процедурних питань сталося так, що, орендуючи об’єкти у держпідприємства, наразі державне підприємство є винним цим людям, які орендують дачі. Тобто, саме держава винна тим, хто орендує.
"Наприклад, в одної пані сьогодні залишок коштів, які винне їй підприємство, складає 11 841 002,4 грн. Одному пану залишок коштів складає 2 912 622,7 грн. Ще є люди, яким ми заборгували 3 261 064 грн", - сказав секретар РНБО.
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