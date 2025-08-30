Янукович збудував нове "Межигір'я" в Сочі: фото

Віктор Янукович / © УНІАН

Експрезидент-втікач України Віктор Янукович після втечі з країни оселився у Сочі на схилі гори Благодать.

Про це повідомляє «Новая газета», яка знайшла документи, що підтверджують його зв’язок із резиденцією, яка нагадує «Межигір’я».

Маєток «Благодать», розташований у Великому Сочі на південно-східному схилі однойменної гори, тривалий час залишався предметом чуток і домислів. Ще понад десять років тому місцеві мешканці вулиці Єсауленка помічали перебої з водопостачанням і пов’язували їх із будівництвом нового об’єкта. Тоді на форумах та в розмовах неодноразово з’являлися припущення, що саме тут може проживати колишній президент України Віктор Янукович.

Маєток Януковича / © Новая газета

Жителі скромних триповерхових будинків зауважували, що новобудови «врізалися в труби», через що вода у них стала надходити нестабільно. На форумах анонімні дописувачі прямо називали Януковича будівельником на Єсауленка, а деякі уточнювали, що саме він проживає у Сочі.

Маєток Януковича / © Новая газета

На ділі «Благодать» виявилася рубленою за фінською технологією садибою з зеленою даховою покрівлею, що нагадує колишню резиденцію Януковича під Києвом — «Межигір’я», хоча й у меншому масштабі. На території розташовано кілька додаткових будівель для проживання гостей та обслуговувального персоналу, а високі кипариси по периметру забезпечують повну приватність.

Всередині головної будівлі — мраморні підлоги, виготовлені та відполіровані майстрами з Донбасу, а з вікон відкриваються панорамні види на Чорне море та Кавказький хребет. Територія облаштована кількома свердловинами глибиною понад 80 метрів, що забезпечує чистою питною водою, а також власним штучним озером глибиною майже шість метрів.

Капличка Януковича / © Новая газета

Ще 2014 року українські ЗМІ цитували Олега Митволя, колишнього чиновника, який повідомляв, що Янукович перебуває у Сочі разом зі своєю цивільною дружиною Любов’ю Полежай і веде малоробочий спосіб життя, фінансований заробітками під час президентства.

До сьогодні відсутність документальних підтверджень робила будь-які припущення лише чутками. Проте «Новая газета» отримала виписки з Росреєстру на земельну ділянку, де розташована головна будівля резиденції. Формально користувачем земельного наділу зазначено Сочинський національний заповідник, а вид дозволеного використання — «пансіонат сімейного типу». Це формальне оформлення дозволяє забезпечити проживання публічних або відомих осіб, які прагнуть залишатися непомітними.

Керівництво об’єктом також свідчить про прямий зв’язок із колишнім президентом. До 2014 року резиденцію обслуговував Костянтин Коваленко, який раніше працював у донецкій корпорації «Міжрегіональний промисловий союз», що була задіяна у благоустрої “Межигір’я” під Києвом. До нього управління здійснювала Мілана Лозовська (у дівоцтві Боченкова) із Макіївки, яка зараз тісно пов’язана із компанією «Щедродар». Ця фірма належить Любові Садиковій (раніше Полежай), яку ЗМІ називають цивільною дружиною Януковича.

Будівництво «Благодаті» було заплановане ще 2012 року, коли президентству Януковича нічого не загрожувало. Міністерство природних ресурсів РФ видало дозволи на облаштування об’єкта як пансіонату сімейного типу. Основні роботи проводилися у 2014–2015 роках, включно із земляними роботами, будівельно-монтажними роботами, прокладанням зовнішніх мереж та благоустроєм території. Завершення робіт зафіксовано у липні 2017 року, проте через відсутність технічної документації об’єкт досі не введений в експлуатацію, що дозволяє уникати сплати податку на майно.

Супутникові знімки показують, що площа території значно перевищує початкові 0,5 гектара. На ділянці розташовані головна будівля, гостьові та службові будинки, персональна церква, тенісний корт і літня площадка. Доріжки об’єднують кілька земельних ділянок у єдиний комплекс площею приблизно 3 га.

Витрати на утримання резиденції оцінюються близько 700 тисяч рублів на місяць, плюс витрати на персонал та обслуговування. Компанія «Софіна», яка орендує територію, мала на балансі понад 436 мільйонів рублів на початок 2025 року, що повністю покриває фінансові потреби.

Інфраструктура «Благодаті» включає глибокі свердловини для чистої води, штучне озеро, зелені зони та приватну церкву. Поряд розташовані господарські об’єкти Любові Садикової, включно з садами, пасіками, теплицями та пташниками. Її дочка Марія володіє квартирою у Москві та автомобілем Audi Q7.

Виходить, що колишнє “Межигір’я” під Києвом та резиденція в Сочі пов’язані через ті самі корпоративні структури та людей, що дозволяє Януковичу і його оточенню вести розкішне життя у вигнанні, залишаючись непомітними для сторонніх.

«Благодать» не лише підтверджує багаторічні чутки, але й демонструє, як за допомогою мережі власників, управителів та компаній можна створити приватний прихисток далеко від батьківщини, з усіма зручностями, включно з панорамними видами, водопостачанням, озером, приватною церквою та службовими будівлями.

Резиденція стала символом того, що вплив і ресурси, накопичені в часи влади, дозволяють експрезиденту забезпечити комфортне життя навіть у вигнанні, залишаючись практично поза увагою ЗМІ та громадськості.