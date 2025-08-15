Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Підготовка до зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора Путіна на Алясці перетворилася на «справжній спринт».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, коли тиждень тому Трамп оголосив про майбутній саміт, єдиний агент на посаді Секретної служби на «останньому рубежі» (Алясці) почав готуватися до прибуття сотень колег у найближчі дні.

Завдання ускладнюється тим, що доведеться забезпечити одночасний захист американського та російського лідерів, кожен з яких прибуде зі своєю «добре озброєною» охороною.

«Географічне розташування Аляски створює проблеми», — наголошують джерела.

Попри те, що Секретна служба в межах США може перевозити зброю, зв’язкове та медичне обладнання без обмежень, в Анкориджі обмежений фонд готелів і невеликий ринок прокату авто. Тому автомобілі, спорядження та інші ресурси доставляють літаками з інших регіонів.

Саміт відбудеться на військовій базі Елмендорф-Річардсон — найбільшій на Алясці. «Ця база… розташована менш ніж за тисячу миль від Росії, має контрольований повітряний простір, укріплені ворота та миттєвий доступ до військових підрозділів. І як діюча база закрита для громадськості», — пише Bloomberg.

Губернатор Аляски Майк Данліві наголосив, що проведення саміту на базі «закриває багато питань», особливо в умовах туристичного сезону, коли «готелі та автомобілі в дефіциті». За його словами, хоча Анкоридж раніше приймав Папу Римського та Рональда Рейгана, нинішній саміт — «одна з найбільших подій» в історії міста.

У Держдепі США пояснили, що на зустрічах найвищого рівня діє принцип взаємності: кожен привілей, наданий одному лідеру, має бути забезпечений іншому. Пересування Путіна контролюватиме російська охорона, а Секретна служба США здійснюватиме зовнішній контроль за ситуацією.

Один зі співрозмовників зазначив, що жодна сторона не користуватиметься транспортом іншої та не відкриватиме дверей опонента. «Якщо десять американських агентів стоятимуть перед залом переговорів, то з іншого боку стоятимуть десять російських — тіло в тіло, зброя до зброї», — розповів він.

Ця симетрія стосується всього: від кортежів і перекладачів до кількості та розміру кімнат очікування. Наразі Секретна служба чекає офіційного затвердження плану безпеки від Росії.

До Анкориджа вже прибули сотні агентів. Готелі заповнені, автопрокати розчищені під кортежі. Агенти в костюмах та з навушниками чергують на перехрестях, інші — у цивільному серед відвідувачів кафе та парковок.

Державна та місцева поліція інтегрована у маршрути кортежів, розплановані до кожної смуги для повороту. Кожен рух автомобілів обох лідерів планують так, щоб уникнути перетинів і водночас гарантувати їхню повну безпеку.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що може розглянути можливість скорочення військової присутності Сполучених Штатів у Європі, якщо це допоможе вмовити російського диктатора Володимира Путіна піти на мирну угоду в Україні.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні.