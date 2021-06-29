Секретні документи про місію есмінця Defender у Чорному морі опинилися на автобусній зупинці помилково - Міноборони Британії

Секретні документи про місію есмінця Defender у Чорному морі опинилися на автобусній зупинці помилково - Міноборони Британії

Документи були на руках високопоставленого співробітника Міноборони, але, схоже, він їх помилково втратив.

У Міноборони Британії припускають, що їхні секретні документи, в яких зокрема йдеться про проходженя есмінця HMS Defender біля Криму, опинилися на автобусній зупинці помилково. Інцидент пообіцяли розслідувати найретельнішим чином.

Про це доповів заступник міністра оборони Британії Джеремі Куїн, повідомляє BBC.

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"Минулого тижня високопоставлений співробітник втратив засекречені документи міністерства оборони. Цей співробітник сам повідомив про це. Схоже, що це сталося помилково. Я не хочу про щось говорити до появи результатів розслідування. Але це схоже на помилку, допущену цією людиною. Мені дуже шкода, що стався такий інцидент. Його будуть розслідувати найретельнішим чином", - пообіцяв Куїн.

Він визнав, що на частині документів є гриф "секретно, тільки для прочитання британськими співробітниками" ("Secret UK Eyes Only").

Пакет документів із загалом майже 50 сторінок, який знайшли на автобусній зупинці, вже повернули уряду. Нині перевіряється, чи це всі загублені папери.

У британському Кенті на автобусній зупинці знайшли документи Міністерства оборони. Знахідку виявили рано вранці 22 червня, тобто напередодні інциденту в Чорному морі. В одному з пакетів була інформація про місію есмінця HMS Defender. Людина, що їх знайшла, передала документи журналістам BBC, але побажала залишитися анонімною.

У документах йдеться, зокрема, про реакцію Росії на прохід есмінця через українські води поблизу узбережжя окупованого Криму. Відзначається, що Кремль може відреагувати на прохід корабля агресивно.

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