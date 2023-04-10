Секретні документи США про Україну міг оприлюднити американець - Reuters

Надсекретні військові та розвідувальні документи, які з’явилися в Інтернеті, з деталями, починаючи від протиповітряної оборони України та закінчуючи ізраїльським шпигунським агентством Моссад, змусили американських чиновників з усіх сил намагатися визначити джерело витоку, а деякі західні експерти з безпеки та офіційні особи США заявили, що вони підозрюють, що це міг бути хтось зі Сполучених Штатів.

Про це пише Reuters.

Офіційні особи кажуть, що широкий спектр тем, які розглядаються в документах, які стосуються війни в Україні, Китаї, на Близькому Сході та в Африці, свідчить про те, що їх оприлюднив американець, а не союзник.

«Зараз увага зосереджена на тому, що це витік інформації в США, оскільки багато документів були лише в руках США», — сказав Майкл Малрой, колишній високопоставлений чиновник Пентагону.

Офіційні особи США заявили, що розслідування перебуває на початковій стадії, і ті, хто його проводить, не виключають можливості того, що за витоком інформації стоять проросійські елементи, який вважається одним із найсерйозніших порушень безпеки з огляду на понад 700 000 документів, відео та дипломатичних документів. Депеші з’явилися на сайті WikiLeaks у 2013 році.

Посольство Росії у Вашингтоні та Кремль не відповіли на запити про коментарі.

Після розкриття витоку ЗМІ переглянули понад 50 документів із грифами «Секретно» та «Цілком таємно», які вперше з’явилися минулого місяця на вебсайтах соціальних мереж, починаючи з Discord і 4Chan. Хоча деякі документи були опубліковані тижні тому, про їх існування вперше повідомила в п’ятницю New York Times.

Reuters незалежно не перевіряло справжність документів. Деякі дані щодо оцінок втрат на полі бою з України, здається, були змінені, щоб мінімізувати втрати Росії. Незрозуміло, чому принаймні один має гриф «несекретно», але містить надсекретну інформацію. Деякі документи мають позначку «NOFORN», тобто їх не можна надавати іноземним громадянам.

Двоє американських чиновників повідомили, що вони не виключають, що документи могли бути підроблені, щоб ввести слідчих в оману щодо їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки США.

В одному з документів, датованому 23 лютого з грифом "Секретно", детально описано, як українські системи ППО С-300 будуть вичерпані до 2 травня за нинішнього рівня використання.

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Така ретельно охоронювана інформація може бути дуже корисною для російських військ, і Україна заявила, що її президент і високопосадовці служби безпеки зустрілися в п'ятницю, щоб обговорити способи запобігання витоку.

У неділю Пентагон підтвердив, що розглядає це питання та офіційно направив до Міністерства юстиції з проханням розслідувати інцидент.

У п'ятницю Міністерство юстиції США повідомило, що зв'язалося з Міністерством оборони та розпочало розслідування витоку інформації. Він відмовився від подальших коментарів.

Офіційні особи вивчають, які мотиви були б у американського чиновника або групи чиновників, щоб розкрити таку конфіденційну інформацію, сказав один із чиновників, який говорив з Reuters.

Чиновник сказав, що слідчі розглядають чотири або п’ять теорій, від невдоволеного співробітника до внутрішньої загрози, яка активно хотіла підірвати інтереси національної безпеки США.

Нагадаємо, у ніч проти 7 квітня стало відомо, що засекречені військові документи, що детально описують секретні плани США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом, опублікували в соціальних мережах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

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