Секретні переговори: Трамп і Путін 10 хвилин спілкувалися без свідків в лімузині

Путін та Трамп у лімузині / © скрін з відео

Президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели несподівану приватну розмову, зустрівшись в одному лімузині. Після того, як російський президент сів в автомобіль Трампа, лідери проговорили віч-на-віч близько 10 хвилин.

Про це пише NY Times.

За матеріалами медіа, цей вкрай незвичний для світової дипломатії крок здивував спостерігачів. За наявною інформацією, перекладачів у салоні не було. Це вказує на те, що Путін достатньо володіє англійською, щоб підтримувати розмову.

«Це може додати таємниці тому, що два лідери обговорюють приватно під час цього візиту, подібно до розмови, яку вони мали в Гамбурзі у 2017 році, на початку першого терміну Трампа», — зазначають у видані.

Кореспонденти NBC News теж підтверджують, що зустріч Трампа і Путіна у кортежі тривала близько 10 хвилин, коли їхали від злітно-посадкової смуги до місця зустрічі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив формат зустрічі з очільником Росії Володимиром Путіним на саміті в Алясці.

Дональд Трамп і Володимир Путін вперше за шість років зустрілися віч-на-віч. Подія відбулася на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, Аляска.