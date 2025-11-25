Секретні переговори в Абу-Дабі: Дрісколл планує зустрітись із Будановим

Дрісколл планує обговорити мирний план з Будановим / © Associated Press

Сполучені Штати Америки підвищили ставки у дипломатичному наступі, організувавши переговори у Абу-Дабі (ОАЕ) між високопосадовцями США, України та Росії. Міністр армії США Ден Дрісколл розпочав зустрічі з російською делегацією ввечері понеділка, 24 листопада, а у вівторок має зустрітися з начальником ГУР України Кирилом Будановим.

Про це пише Financial Times з посиланням на американського чиновника та джерела, знайомі з ситуацією.

Переговори в ОАЕ відбуваються одразу після прогресу, досягнутого українською та американською делегаціями у Женеві, де сторони намагалися «вигладити» текст, який можна було б представити президентам.

Міністр армії Дрісколл прибув до Абу-Дабі для переговорів, імовірно, окремо, з Кирилом Будановим, який у суботу був призначений Володимиром Зеленським до складу делегації, уповноваженої «брати участь у переговорному процесі». Буданов та ГУР підтримують один із небагатьох відкритих каналів зв’язку з Росією під час війни, що дозволяє, зокрема, здійснювати обміни військовополоненими.

Американський чиновник зазначив, що Дрісколл був «досить активно залучений» до мирного процесу останніми днями та здатен передати позицію США російській стороні. Сама ж Росія поки що не розкриває складу своєї делегації в Абу-Дабі.

Нагадаємо, Україна погодилася на мирну пропозицію США після зустрічей у Женеві. В мирному плані поменшало пунктів, узгодження потребують лише «незначні деталі».

Зеленський може відвідати Вашингтон для фіналізації домовленостей. Президенти можуть зустрітися вже цього тижня, щоб узгодити остаточні деталі 19-пунктної угоди щодо України.

Але наразі зустрічі Зеленського та Трампа цього тижня не заплановано.