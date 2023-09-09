"Секретний лист": ООН відхрещується від таємних переговорів з Росією

В Організаці Об'єднаних Націй заявляють, що публікації Bild про "секретний лист" генсека Антоніу Гутерріша очільнику російського МЗС Сергію Лаврову, в якому нібито міститься пропозиція зняти деякі санкції з Росії, не відповідають дійсності.

Про це заявив заступник представника генерального секретаря ООН Фархан Хак під час брифінгу.

Зокрема, він наголошує, що слова генсека Антоніу Гутерріша передали некоректно - і нібито "йдеться не про скасування санкцій".

"Інтерпретація інформації у статті Bild некоректна. У ній, як видається, йдеться про те, що ми намагаємося знайти шлях обходу санкцій. Це неправильно", - зауважує представник Організації.

Фархан Хак наголошує, що ще торік Антоніу Гуттеріш почав вживати заходів для того, щоб продукти і добрива з України та країни-агресорки Росії могли надходити на світові ринки.

"Я хотів би також підкреслити, що йдеться не про зняття санкцій. Важливо пам'ятати, що російські продовольство і добрива виключені із санкційних режимів", - заявив Хак.

З його слів, якби це було так, то "Росія відреагувала б позитивно" на пропозиції Гутерріша.

"Важливо пам'ятати, що російські харчові продукти й добрива звільнено від санкцій... Якби це було так, чесно кажучи, ви, ймовірно, очікували б від МЗС РФ на позитивну заяву", - додав представник ООН.

Стаття Bild про таємні переговори ООН з Росією

Німецька газета з посиланням на секретний лист опублікувала статтю про таємні переговори ООН з Росією щодо можливого послаблення санкцій проти Москви. Зазначається, що частина обмежень може бути знята в обмін на відновлення "зернової угоди".

Йдеться про чотири поступки Кремлю: під'єднання до системи SWIFT "Россельхозбанка", страхування російських суден від атак із боку України, повернення РФ заморожених активів і дозвіл суднам із Росії знову заходити до портів країн Євросоюзу.

Україна відреагувала на пропозиції ООН пом'якшити санкції проти РФ. В українському МЗС наголосили, що світ має змусити РФ виконувати її зобов'язання замість того, щоб йти окупантам на поступки - "посилювати її відчуття безкарності та заохочувати до нової агресії".

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