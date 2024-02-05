Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування: Україні передбачено $60 млрд

У документі попередньо об'єднана допомога Україні, Ізраїлю та захист американських кордонів.
Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування, що поєднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю, випливає зі змісту документа.
Він зокрема включає виділення понад $60 млрд Україні, $14,1 млрд — Ізраїлю, а всього — $118,28 млрд.
"Двопартійна угода Сенату є визначним кроком до зміцнення національної безпеки Америки за кордоном і вздовж наших кордонів. Це один із найнеобхідніших і важливих законодавчих актів, які Конгрес висунув за останні роки для забезпечення майбутнього процвітання та безпеки Америки. Найближчими днями Сенат повинен вжити рішучих заходів щодо цього надзвичайного додаткового фінансування національної безпеки", - зауважив у соціальних мережах сенатор-демократ Чак Шумер.
Він додав, що зробив у понеділок перший процедурний крок, щоб підтримати це рішення в Сенаті, а перше голосування, за його словами, заплановане на середу.
Документ складає 370 сторінок.
До слова, у Держдепі США завили, що рішення ЄС про створення фонду допомоги Україні є гарним прикладом підтримки широкою коаліцією країн, але американський Конгрес все ж має виконати свою роль, ухваливши пакет допомоги для українців на 60 млрд дол.
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