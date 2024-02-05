Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування: Україні передбачено $60 млрд

Сенат Конгресу США представив законопроєкт про виділення додаткового фінансування, що поєднує захист кордонів, допомогу Україні та Ізраїлю, випливає зі змісту документа.

Він зокрема включає виділення понад $60 млрд Україні, $14,1 млрд — Ізраїлю, а всього — $118,28 млрд.

"Двопартійна угода Сенату є визначним кроком до зміцнення національної безпеки Америки за кордоном і вздовж наших кордонів. Це один із найнеобхідніших і важливих законодавчих актів, які Конгрес висунув за останні роки для забезпечення майбутнього процвітання та безпеки Америки. Найближчими днями Сенат повинен вжити рішучих заходів щодо цього надзвичайного додаткового фінансування національної безпеки", - зауважив у соціальних мережах сенатор-демократ Чак Шумер.

Він додав, що зробив у понеділок перший процедурний крок, щоб підтримати це рішення в Сенаті, а перше голосування, за його словами, заплановане на середу.

Документ складає 370 сторінок.

До слова, у Держдепі США завили, що рішення ЄС про створення фонду допомоги Україні є гарним прикладом підтримки широкою коаліцією країн, але американський Конгрес все ж має виконати свою роль, ухваливши пакет допомоги для українців на 60 млрд дол.

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