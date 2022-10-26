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Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

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Сенат Польщі визнав владу Росії терористичним режимом

Фото з сайту Сенату Польщі

Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам, йдеться в резолюції.

Сенат Польщі 26 жовтня ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.

Про це йдеться на сайті Сенату.

 У резолюції польський Сенат "рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".

У резолюції сенатори нагадали, що 24 лютого російські збройні сили розв'язали жорстоку війну з Україною, "бажаючи стерти цю суверенну країну з мапи та знищити її націю". У резолюції також вказано, що російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти.

"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, щоб виростити їх режимними яничарами. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії", – йдеться в резолюції. 

У повідомленні також зазначається, що президент РФ Володимир Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів. 

"Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена ​​можливості загрожувати своїм сусідам", – закликали сенатори в резолюції. 

Вони також закликали міжнародну спільноту надати повну підтримку Міжнародному кримінальному суду, який розслідує воєнні злочини РФ проти України.  

Нагадаємо, ПАРЄ 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій Росія названа терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.

18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим у Росії терористичним.

Зауважимо, що Сейм Литви ще у травні визнав Росію державою-терористкою.

А невдовзі після Литви і Латвія визнала РФ терористкою.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1549
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