Сенат провалить голосування за допомогу Україні: у Раді пояснили чому

Демократи та республіканці не змогли домовитись щодо питання про зміцнення кордону з Мексикою.
Лідер фракції Голос у Верховній Раді Олександра Устінова заявила, що Сенат США провалить проект закону про виділення допомоги Україні та Ізраїлю, оскільки з нього було вилучено кошти на зміцнення кордону на півдні Сполучених Штатів, що вимагали республіканці.
Про це вона написала у себе на сторінці у Facebook.
Вона заявила, що раніше законопроєкт включав у себе чотири пункти — допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, зміцнення кордону з Мексикою і допомогу Тайваню.
Устінова заявила, що демократи вилучили з законопроєкту питання "стіни" з Мексикою, що зробило його неприйнятним для представників Республіканської партії.
"Завтра всі сенатори республіканці, які навіть неймовірно підтримують нас, голосуватимуть проти пакета, щоб посадити демократів за стіл переговорів. Політика такою є політика. Тому 60 голосів, які завжди мала Україна у Сенаті, ми не отримаємо", - написала Устінова.
Вона пояснила, що попри те, що у демократів є більшість у 51 голос, для ухвалення бюджетних витрат необхідно набрати 60 голосів.
Разом з тим нардепка висловила сподівання, що "наступного тижня пакет з усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його до свят встигне проголосувати нижня палата Конгресу".
"З позитивних новин — наша делегація має зустрітися зі спікером парламенту, яка вже зустрічалася з ключовими комітетами конгресу, тепер основне – це демократам домовитися з республіканцями за кордон, заручниками якого ми стали. Ключове питання – де буде центр для біженців – у Мексиці чи США", - резюмувала депутат.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОП закликали Конгрес США проголосувати щодо пакета допомоги Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський "в останню хвилину" скасував виступ у Сенаті США.
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