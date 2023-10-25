Сенат США погрожує заблокувати пакет фінансової допомоги Україні та Ізраїлю: в чому причина

Запит президента США Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів на національну безпеку, який об'єднує допомогу Україні та Ізраїлю має великі проблеми у Сенаті.

Представники Республіканської партії у Сенаті США погрожують заблокувати фінансову пропозицію або різко змінити її. Комітет Сенату з асигнувань проведе слухання за запитом Байдена через тиждень, проте навіть деякі прихильники підтримки України та Ізраїлю серед республіканців налаштовані на диво песимістично після першого обговорення законопроєкту в партії.

Про це пише Politico.

Окрім особливостей додаткового законопроекту на 106 мільярдів доларів, республіканці обговорюють філософську концепцію поєднання допомоги Ізраїлю з поточним фінансуванням оборони України. Нині республіканці розділилися в думках щодо того, чи слід об'єднувати допомогу Ізраїлю і Україні.

Так, деякі республіканці хочуть, щоб Сенат окремо розглянув питання про надання допомоги Ізраїлю. Як заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо, Ізраїльський компонент "користується майже повною підтримкою, і ми можемо ухвалити його дуже швидко".

З іншого боку, високопоставлений член Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер сказав, що він цілком підтримує зв’язок між цими двома фінансовими допомогами. Він визнав, що конференція "розкололася" з цього питання, але передбачив, що "тверда більшість у Палаті представників і Сенаті" може підтримати цю концепцію.

Водночас складність такого великого законодавчого акту може призвести взагалі до його скасування. Гуманітарна допомога сектору Газа буде "проблемною" для Республіканської партії, заявив представник меншості в Сенаті Джон Тун. І республіканці хочуть змінити прикордонну політику на додаток до запитів про фінансування від адміністрації.

Сенатор-республіканець Том Коттон назвав пропозицію адміністрації "нежиттєздатною від самого створення". Він сказав, що республіканці в Сенаті візьмуть на себе ініціативу з розробки альтернативного законопроекту про фінансування, одночасно виклавши деякі з головних претензій.

Законопроект потребуватиме двопартійної підтримки, щоб отримати 60 голосів, необхідних для просування в підконтрольному демократам сенаті, а це означає, що принаймні дев'ять республіканців повинні будуть його підтримати. Будь-яке законодавство також повинно пройти через Палату представників, де республіканці мають незначну більшість.

Фінансова допомога Україні від США

Раніше інформували, що дев'ять сенаторів-республіканців у спільному листі до лідерів в Сенаті закликали до того, щоб будь-яку додаткову допомогу США Ізраїлю та Україні виносити та голосування окремо.

Згодом серед республіканців почались справжні міжусобиці на тлі ситуації. Однак речник Білого дому Ендрю Бейтс пояснив, що члени Республіканської партії не можуть обʼєднатись навколо одного кандидату у спікери Палати представників. Це і затримує розгляд пропозиція Білого дому про додаткові $105 млрд на підтримку Ізраїлю та України.

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