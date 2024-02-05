Сенат США представив законопроєкт щодо допомоги Україні: на що передбачене фінансування

Голосування має відбутися 7 лютого 2024 року.
Сенат США оприлюднив деталі законопроєкту, який передбачає спільну допомогу вартістю 118 мільярдів для України, Ізраїлю та Тайваню. Також туди входить фінансування охорони південного кордону.
Він зокрема включає виділення понад $60 млрд Україні, $14,1 млрд — Ізраїлю, а всього — $118,28 млрд.
Для України передбачені понад 60 мільярдів доларів, які розподілені наступним чином:
- 19,85 мільярда доларів на озброєння і техніки США, наданої Україні з запасів Пентагону;
- 13,8 мільярда доларів для закупівлі озброєння та боєприпасів з оборонно-промислової бази США;
- 14,8 мільярда доларів на продовження навчання українських військових, обмін розвідданими та інші заходи підтримки;
- 7,85 мільярда доларів на пряму бюджетну підтримку України;
- 1,58 мільярда доларів на підтримку розвитку української економіки у пріоритетних секторах.
Голосування призначене на 7 лютого у Сенаті.
Дія документа - до 31 грудня 2024 року.
До слова, у Держдепі США завили, що рішення ЄС про створення фонду допомоги Україні є гарним прикладом підтримки широкою коаліцією країн, але американський Конгрес все ж має виконати свою роль, ухваливши пакет допомоги для українців на 60 млрд дол.
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