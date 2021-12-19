Сенат США проголосує за санкції проти "Північного потоку-2": названо дату

Сенат США проголосує за санкції проти "Північного потоку-2": названо дату

Згідно з домовленостями, голосування пройде вже 2022 року, до 14 січня.

Сенатор-республіканець Тед Круз досяг від більшості в сенаті США організації голосування за його пропозиціями про додаткові санкції проти "Північного потоку 2".

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з домовленостями, голосування відбудеться до 14 січня 2022 року. Для схвалення пропозицій вони мають отримати підтримку щонайменше 60 зі 100 сенаторів. Республіканцям потрібна буде підтримка щонайменше 10 сенаторів-демократів.

Сенатор Круз закликає перейти до масштабних санкцій.

Круз та сенатор-республіканц Джим Ріш вважають за потрібне змусити Білий дім ввести санкції проти компанії Nord Stream 2 AG. Також їх пропозиція передбачала санкції проти компаній, які беруть участь у тестуванні та процесі сертифікації газопроводу.

Круз у 2021 році блокував різні голосування. Він заявляв, що перестане робити це, якщо сенатори погодяться запровадити санкції проти "Північного потоку-2".

Після домовленості з лідером демократичної більшості Чаком Шумером Круз погодився розблокувати голосування за кількома десятками послів. В обмін він отримав голосування щодо свого проєкту.

Раніше у Німеччині виключили початок експлуатації трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.

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