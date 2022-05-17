Сенат США розпочав голосування за виділення для України допомоги у розмірі $40 мільярдів: що далі

Сенат США розпочав голосування за виділення для України допомоги у розмірі $40 мільярдів: що далі

Основне голосування стосовно законопроєкту у верхній палаті американського Конгресу відбудеться 18 травня.

Верхня палата Конгресу США переважною більшістю голосів ухвалила припинити дебати щодо законопроєкту про виділення майже $40 мільярдів на підтримку України.

Про це пише Укрінформ.

За те, щоб припинити обговорення законопроєкту та призначити остаточне голосування щодо нього пізніше цього тижня, проголосував 81 сенатор. Одинадцять законодавців висловилися проти - всі – республіканці. Ще восьмеро не були присутні в сесійній залі.

Один із республіканців, який виступив проти законопроєкту, сенатор Джош Холі після голосування пояснив свою позицію.

«Витратити $40 мільярдів на допомогу Україні – це понад утричі більше, ніж витратила вся Європа разом, що не відповідає інтересам Америки», - зауважив законодавець.

Мовляв, виділення такої суми не матиме належного нагляду з боку США.

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Очікується, що основне голосування стосовно законопроєкту у верхній палаті американського Конгресу відбудеться в середу. Після цього документ має затвердити президент США Джо Байден.

Раніше речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що якщо законопроєкт не буде прийнято до наступного четверга, 19 травня, це може вплинути на можливість США безперебійно надавати військову допомогу Україні. Сенатор-демократ Кріс Кунс також наголосив з цього приводу, що "затримка на тиждень буде шкодити обороні України".

Нагадаємо, у четвер, 12 травня, сенатор-республіканець Рендал Пол одноосібно заблокував розгляд нового пакету допомоги для України. Він запропонував поправки до законопроєкту, якими передбачено створення посади окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету.

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