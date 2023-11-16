Сенат США ухвалив законопроєкт про фінансування уряду: допомоги Україні у ньому немає

Таким чином розпочалася суперечлива боротьба за фінансування в новому році.

Про це інформує CNN.

Законопроєкт був схвалений Палатою представників і тепер буде направлений президенту Джо Байдену для підписання. Наразі державне фінансування закінчується наприкінці тижня, у п’ятницю, 17 листопада. Сенат прийняв законопроєкт 87 голосами проти 11.

Законодавці все ще перебувають під тиском, щоб спробувати домовитися та ухвалити законопроєкти про витрати на весь рік трохи більше ніж за два місяці.

Існують великі партійні розбіжності, включно з вимогами консерваторів Палати представників щодо значного скорочення витрат, які демократи відкидають. Новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон зіткнеться з ще одним серйозним випробуванням на лідерство, оскільки законодавці вирішуватимуть це завдання.

Законопроєкт передбачає продовження фінансування до 19 січня пріоритетів, включаючи військове будівництво, справи ветеранів, транспорт, житлове будівництво та Міністерство енергетики. Решта уряду – все, що не охоплено першим кроком – буде фінансуватися до 2 лютого. Він не включає додаткову допомогу для Ізраїлю чи України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.