Сенат США ухвалив рекордний законопроєкт про оборонну політику на $886 млрд: наступне голосування в Палаті представників

Сенат США підтримав законопроєкт про оборонну політику, який дозволяє щорічні військові витрати в розмірі рекордних 886 мільярдів доларів США за підтримки як демократів, так і республіканців, уникаючи розбіжностей між партіями щодо соціальних питань.

Про це пише Reuters.

Окрім законопроєктів про асигнування, які встановлюють рівні державних витрат, закон про санкціонування національної оборони, або NDAA, дозволяє все: від підвищення зарплати для військ (цього року воно становитиме 5,2%) до закупівлі кораблів, боєприпасів та літаків, а також політики, такі як заходи допомоги Україні та відсіч Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Цьогорічний законопроєкт має майже 3100 сторінок, дозволяючи отримати рекордні 886 мільярдів доларів, що на 3% більше, ніж минулого року.

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NDAA «забезпечить Америці можливість тримати позицію проти Росії, стійко протистояти Комуністичній партії Китаю та забезпечить, щоб американська армія завжди залишалася найсучаснішою в усьому світі», — заявив раніше лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Але в остаточній версії NDAA були виключені положення, що стосуються соціальних питань, що викликають розбіжності, таких як доступ до абортів і лікування військовослужбовців-трансгендерів, які були включені до версії, прийнятої Палатою представників через заперечення демократів, що загрожувало зірвати законодавство.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що під час свого візиту до США отримав позитивний сигнал щодо американської підтримки для України.

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