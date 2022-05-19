Сенат затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні: проголосували одноголосно

Це посада, яка була вакантною протягом трьох років.

Сенат Сполучених Штатів Америки одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

Про це пише Reuters

Брінк було затверджено Сенатом одноголосно.

Нагадаємо, 27 квітня президент США Джо Байден офіційно запропонував призначити дипломатку Бріджит Брінк послом в Україні.

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Зауважимо, що Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович. Вона залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Дональда Трампа через звинувачення в нелояльності.

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